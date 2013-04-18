Müşerref'e tutuklama kararı çıktı

Ravalpindi Yüksek Mahkemesi, Pakistan'da ülkenin eski lideri Başbakan Benazir Butto'nun öldürülmesinde ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref hakkında tutuklama kararı verince Müşerref, karar sonrasında korumaları tarafından duruşma salonundan kaçırıldı.

Mahkeme, Pervez Müşerref’in 2006 yılında aşiret lideri Akbar Bugti'nin ölümünde sorumluluğu olabileceğini belirtmişti. Ravalpindi Yüksek Mahkemesi, Müşerref için yakalama emri de verdi. Bu kararın ardından Pervez Müşerref, asker korumaları tarafından ciple mahkeme salonundan kaçırıldı. Eski lidere yakın kaynaklar, eski devlet başkanının Ravalpindi kentindeki çiftlik evine götürüldüğünü ileri sürüyor.

Asker kökenli Müşerref'in ordu tarafından korunduğu ve ordu içindeki büyük çoğunluğun Müşerref'e desteğini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Askeri darbeyle 1999'da yönetimi ele geçiren Pervez Müşerref, muhalefetin baskılarına dayanamayarak 2008'de görevinden ayrılarak İngiltere'ye yerleşmişti.

Eski Devlet Başkanı Müşerref, 11 Mayıs'ta yapılacak seçimlere katılmak geçen ay ülkesine dönmüştü.