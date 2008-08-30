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Dünya

Müşerref 'konferans milyoneri' olabilir

Pakistan'da devlet başkanlığı görevinden geçen hafta istifa eden Pervez Müşerref'in, sadece birkaç konferansta konuşarak 1 milyon dolar kazanabileceği tahmin ediliyor.

30 Ağustos 2008 03:00

Pakistan'da devlet başkanlığı görevinden geçen hafta istifa eden Pervez Müşerref'in, sadece birkaç konferansta konuşarak 1 milyon dolar kazanabileceği tahmin ediliyor.

Pakistan'ın devlet başkanı Pervez Müşerref geçen hafta pazartesi günü istifa ederek sahip olduğu iktidar erkini de terk etmiş oldu. Dünyanın önde gelen haber dergilerinden Newsweek'in haberine göre 65 yaşındaki eski lider Müşerref için bundan sonra yeni ve çok para kazandığı bir hayat başlayabilir. Çünkü Müşerref'in Ortadoğu, Avrupa ve ABD'de konferanslar vermesi için şimdiden ajanslar peşine düştü bile.

44 yıllık askerlik ve devlet deneyimi

Bunlardan biri de ABD merkezli uluslararası halkla ilişkiler şirketi Embark LLC... Halkla ilişkiler uzmanlarına göre 44 yıllık askerlik ve devlet adamlığı geçmişi olan Pervez Müşerref eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi ülkeleri gezerek konferanslar verebilir ve karşılığında da yüklü miktarlarda ücret alabilir.

1 milyon dolar kazanabilir

Embark'ın Yönetim Kurulu Başkanı David B. Wheeler, Newsweek'e yaptığı açıklamada Müşerref'in yapacağı bir konuşmanın ücretinin 150-200 bin dolar arasında değişebileceğini, bunun yanında özel jet ve VIP hizmeti alabileceğini belirtti.

Bill Clinton'ın Ortadoğu ülkelerinde yaptığı konuşmaları ve verdiği konferansları organize eden şirket Clinton'ın bir konferans başına 250 bin dolara yakın ücret talep ettiğini, Müşerref için de birkaç şehirde organizasyon düzenlendiğinde eski devlet adamının 500 bin ile 1 milyon dolar arasında değişen bir gelire sahip olabileceğinin altını çizdi.

Wheeler, şirketinin ayrıca ABD eski Başkanı George H. W. Bush ve eski Başkan Yardımcısı Colin Powell'ın konferanslarını da organize ettiklerini belirtti.

2 milyon dolarlık malikane

Öte yandan, dergiye göre Müşerref'i tanıyanlar, bunun kendisi için iyi haber olduğunu belirtiyor. İslamabad'ın dışında yaklaşık 2 milyon dolara malolan bir malikane inşa ettiren Müşerref ise emekliliğinin ilk günlerini arkadaşlarıyla golf ve tenis oynayarak geçiriyor

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