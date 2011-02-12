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Dünya

MÜŞERREF HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI İSLAMABAD (A.A)

12 Şubat 2011 13:47

-MÜŞERREF HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI  İSLAMABAD (A.A) - 12.02.2011 - Pakistan'ın eski başbakanı Benazir Butto'nun öldürülmesi soruşturulması kapsamında eski devlet başkanı Pervez Müşerref hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Özel mahkemenin savcısı Şauvdri Zülfikar, ''Hakim Rana Nisar Ahmed, eski devlet başkanı Müşerref hakkında tutuklama emri çıkarttı ve 19 Şubattaki duruşmaya gelmeye davet etti'' dedi. 1990'lı yıllarda iki kez başbakanlık yapan Butto 27 Aralık 2007'de Ravalpindi'de uğradığı suikast sonucu ölmüştü. Butto, bugün Pakistan Devlet Başkanı olan Asıf Ali Zerdari'nin eşiydi.

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