Müşerref Akay: "Binali Yıldırım belediye başkanımız olsun, her şeyi yapacağına inanıyorum"

Şarkıcı Müşerref Akay, katıldığı magazin programında İstanbul Belediye Başkan adaylığında Binali Yıldırım’ı desteklediğini söyledi. Akay, desteğini " Binali Yıldırım belediye başkanımız olsun, her şeyi yapacağına inanıyorum" sözleriyle ifade etti.

Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Akay, geçen sene hayatını kaybeden yakın dostu Nuray Hafiftaş’ın ölüm yıl dönümü için bir etkinlik düzenlemek istediğini açıkladı. Etkinliğe Binali Yıldırım’ın da gelmesini istediğini söyledi.

Akay, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı desteklediğini söyleyerek canlı yayında öpücük yolladı.

Müşerref Akay “Etkinliğe inşallah Binalı Yıldırım gelir. Kurban olayım inşallah. Belediye başkanımız olsun bütün kalbimizle destekliyoruz. Her şeyi yapacağına da inanıyorum.” dedi.