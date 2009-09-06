'Müsemma' Fransızları büyüledi

Fransa'da devam eden "Türkiye Sezonu" etkinlikleri kapsamında sahnelenen, soprano ve müzikolog Çimen Seymen'in projesi Müsenna, Fransızları büyüledi. Le Figaro, Cevher-i Müsiki'nin de yer aldığı gösteri için "şaşırtıcı" ve "harika bir karışım" gibi ifadeler kullandı.



Le Figaro, magazin yayınında "Buranın ve Şark'ın Baroku" başlıklı yazısında müzikoloj Çimen Seymen'in projesi Müsenna'nın sahnelenmesine ilişkin olarak "Mısırlı Mozart'dan sonra Paris yakında yeni müzikal komedi, rock operası Mozart ile tanışacak. Ancak sürpriz, Sable-sur-Sarthe'den geldi. Fransa'daki Türkiye yılı dolayısıyla bu barok festivali, 17. yüzyılında Doğu'nun Batı için oluşturduğu cazibeye bir selam göndermek istedi" diye yazdı.



Aslen İzmirli olan ancak Fransa'da yaşayan Çimen Seymen'in tek bir gösteride bu iki bölgenin müziklerini harmanlamak istediğini kaydeden Le Figaro, "Sonuç şaşırtıcı" diye konuştu.



Müsenna'da Fransız barok grubu La Turchescha ile Türkiye'den gelen Cevher-i Müsiki'nin, birlikte çaldığına dikkat çeken Le Figaro, Levanten çizgileri ve Anadolu danslarına da başvurulduğu gösteriye ilişkin ayrıntılı bilgi verdikten sonra "Bütün bunlar harika bir karışım oluşturuyor, sanki aynı dönemde ve tüm mesafe ve farklı kültürlere rağmen besteciler ve sanatçılar, ortak etkilerin altında hareket ediyor gibi" yorumunu yaptı.