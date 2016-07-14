Muse 10 yıl sonra yeniden İstanbul'da

İstanbul Blue Night'ın sponsorluğunda 10 yıl sonra bir kez daha İstanbul'da sahne alacak olan İngiliz rock grubu Muse, 26 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme ve Dominic Howard üçlüsünün 1994'te kurduğu grup, 2015'te son albümleri Drones'u çıkardı.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nden BRIT Ödüllerine, Amerikan Müzik Ödüllerinden Grammy Müzik Ödülleri'ne birçok ödülü bulunan grup, Drones ile de büyük ses getirerek, 58. Grammy Müzik Ödülleri'nde ‘Yılın En İyi Rock Albümü’ ödülünü kazandı.

CNN TÜRK'ün haberine göre, Sınır Tanımayan Doktorlar da konserde olacak İngiliz grubun davetlisi olarak konsere katılacak Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), dünya çapındaki tıbbi insani yardım projelerini tanıtacak.Drones turunun bir parçası olarak Muse'un Avrupa konserlerinde stant açan MSF, Türkiye'deki uluslararası temsilcilik ofisiyle konserde yer alacak.

Muse hayranları, konser alanına yerleştirilecek özel çadırda, MSF'nin Ege ve Akdeniz'deki arama-kurtarma faaliyetlerinden Ebola salgınıyla mücadelesine kadar gerçekleştirdiği tıbbi insani yardım projelerini hazırlanan mini sergide görme imkanı bulacak.

Dünyada 70'ten fazla ülkede afet ve savaş mağdurlarına yönelik tıbbi insani yardım projeleri yürüten MSF, Muse'un davetlisi olarak İngiltere, İskoçya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde Drones konserlerine katılarak, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini temel alan acil durum sağlık hizmetleri, tanıklık ve farkındalık çalışmalarını daha geniş kitlelere aktarma imkanı bulmuştu.