Umman Borsası, 'cinsiyet çeşitliliği' için atama yaptı

Umman borsası, Körfez iş dünyasında 'cinsiyet çeşitliliği'ni artırmak için 7 üyeli yönetim kuruluna 2 kadın üye atadı.

Bloomberg'in haberine göre; Umman LNG, Qalhat LNG ve Dubai Ticaret Borsası'nın yönetim kurullarında yer alan, Umman Yatırım Otoritesi'nde Yatırım ve Ekonomik Araştırma Direktörü Samra Sulaiman Alharthy, devlete ait servet fonunda on yıldan fazla çalıştı.

Muscat Menkul Kıymetler Piyasası'nın sahibi olan yatırım otoritesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Londra'daki Standard Chartered'da çalışan Alharthy, Euro bölgesi ekonomistiydi.

Umman Yatırım Otoritesi'nin kıdemli bir yatırım ortağı olan Mathla Saleh Al Shaqsi ise fona katılmadan önce PricewaterhouseCoopers'da kıdemli bir güvence ortağıydı.