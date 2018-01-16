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Spor

Müsabaka sırasında başına darbe alan genç sporcu yaşamını yitirdi

Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda başına aldığı darbe sonucu yaralanan Alperen Atabay, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

16 Ocak 2018 23:39

Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan 18 yaşındaki Alperen Atabay, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

14 Ocakta sona eren turnuvaya 60 ilden 1200 civarında sporcu katıldı. Turnuvaya, Antalyanın Kemer ilçesine bağlı Çamyuvadaki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulundan katılan Alperen Atabay, geçen Cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü.

Müsabaka sırasında aldığı darbe ile beyin kanaması geçiren ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alınmıştı.

Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcu, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. (DHA)

   

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