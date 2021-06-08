Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenmişti; Ezgi Mola'ya açılan dava 'basit yargılama usulüyle' görülecek

Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e "cinsel saldırı" suçundan tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ezgi Mola'nın davası "basit yargılama usulü" görülecek.

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından, "suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü" olarak görülecek. (DHA)

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