Musa Kart'ın tutukluluğu CNN'de: Basın özgürlüğü bir karikatüristi hapse attıracak kadar küçümsenmiş!

Amerikan haber kanalı CNN, tutuklu çizerimiz Musa Kart'ı haber yaptı. Haberde, darbe girişiminin ardından Türkiye'de "çoğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a muhalif olan 40 binden fazla kişi"nin tutuklandığı, bunlardan birinin de dünyaca ünlü Cumhuriyet karikatüristi Musa Kart olduğunun altı çizildi. CNN'nin haberinde, "Basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü bir karikatüristi hapse attıracak kadar küçümsemeyi hayal edebiliyor musunuz? NATO üyesi, ABD müttefiki Türkiye’de bu, insanların hayal etmek durumunda oldukları bir şey değil" ifadeleri kullanıldı.

CNN'in haberinde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha fazla güç, politikalarını eleştirmeye cesaret eden muhaliflere ise daha az özgürlükle yeni bir döneme girdiği kaydedilirken aktivist, akademisyen, sanatçı ve gazetecilerin işinden olduğu ya da tutuklandığına, kaderlerinin ise her zamankinden daha belirsiz olduğuna dikkat çekildi. Haberde, Kart’ın ailesinin referandumun ardından CNN'e yaptığı açıklama da aktarıldı.

Açıklamada, “Bundan sonra bütün güç, tüm antidemokratik uygulamalardan da sorumlu olacak bir kişinin ellerinde. Sonuç olarak demokrasi mücadelesinde yükümüz arttı diyebiliriz” ifadeleri kullanıldı.