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Musa Kart: Gülmek isteyenler Cumhuriyet iddianamesini okusun

"Mizah ne kadar baskılanırsa baskılansın, var olacak, cezaevinde bile"

03 Mayıs 2017 11:09

CHP’li Şafak Pavey’in Silivri’de ziyaret ettiği çizerimiz CHP Milletvekili Şafak Pavey, Silivri Cezaevi’ni ziyareti sırasında tutuklu bulunan Cumhuriyet çizeri Musa Kart’la da görüştü.

Musa Kart, “Mizah ne kadar baskılanırsa baskılansın, var olacak, cezaevinde bile!” mesajı gönderdi. Kart ayrıca, "Gülmek isteyenler Cumhuriyet iddianamesini okusun" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kart’ın Pavey aracılığıyla gönderdiği mesaj şöyle:

"Sevgili arkadaşlarım Bahadır Baruter, Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem, Metin Üstündağ’ın dergisi Penguen kâğıt baskısına son verdi veya vermek zorunda kaldı. Onlar Türkiye’nin çok iyi mizahçıları, işlerini başka bir platform üstünden okuyucularına ulaştırabileceklerdir. Yolları açık olsun. Mizah ne kadar baskılanırsa baskılansın, ne kadar engellenirse engellensin, var olmaya devam edecek, cezaevinde bile!

Bu arada mizahı kâğıt üstünde görmek isteyenlere naçizane bir tavsiyem olacak:

Cumhuriyet iddianamesi yeni çıktı, bütün kitapçıların mizah raflarında... Okuyun, çok güleceksiniz."

Cumhuriyet iddianamesinin tam metni için tıklayın

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Musa Kartgülmek isteyenlerCumhuriyet iddianamesiokusun

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