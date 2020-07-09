Musa Juwara'nın filmlere taş çıkartan hikâyesi: İtalya'ya göçmen teknesiyle geldi, teknik direktörü evlat edindi, şimdi yıldız olmaya koşuyor!

İtalya Seria A'da oynanan ve Bologna'nın Inter karşısında 2-1 galip ayrıldığı mücadeleden sonra İtalyan basını 18 yaşındaki Musa Juwara'yı konuşuyor.



İtalya Serie A kulüplerinden Bologna'nın 18 yaşındaki golcüsü Musa Juwara, 31. haftada oynanan Inter mücadelesinde ligdeki ilk golünü atmasının, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyledi. Sonradan oyuna girip, gol atan Juwara "Bana güvendiği için hocama gerçekten teşekkür ederim" dedi.

Teknik direktörü evlat edindi

Juwara, 2016'da 14 yaşındayken bir göçmen teknesiyle tek başına Sicilya Adası'na ulaşmış, daha sonra da Virtus Avigliano takımında futbol oynamaya başladı. Virtus Avigliano takımının teknik direktörü, karısıyla birlikte bu genç göçmen çocuğunu evlat edindi.



Juwara’nın yetenekleri ve gösterdiği performans kısa sürede bulundukları bölgeyi aşınca Musa Juwara önce Chievo, daha sonra Bologna takımına transfer oldu.

Genç futbolcu İtalya Seria A'da attığı ilk golün ardından yaptığı açıklamada "İlk golümü attığım için çok mutluyum, aileme ve bu yolculukta bana yardımcı olanlara adamak istiyorum. Bu benim için bir rüya ve bu günü hayatımın geri kalanı boyunca hatırlayacağım" dedi.

Sinisa Mihajlovic: Kendi kendime 'Musa'yı al' dedim

Bologna'nın hocası Sinisa Mihajlovic, bunun oyucunun kaderi olduğunu söylüyor. Maç sonrasında yaptığı açıklamada Mihajlovic, "İlk düşüncem Mattias Svanberg'i sağa almaktı. Sonra kendi kendime, Musa'yı (Juwara) al, dedim. Girdiğinde her zaman ortalığı karıştırıyor kimse ne olduğunu bile anlamıyordu. Ona girmeden önce gol atabileceğini söylemiştim" diyerek maç esnasında yaşananları anlattı.



