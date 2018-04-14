Musa Heybet: HSK, FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor

Özkan ARSLAN-Muhammed BAYRAM/ANKARA, (DHA)- YARGIDA Birlik Derneği (YBD) Başkanı Musa Heybet, FETÖ yapılanmasının yargıda büyük oranda ayıklandığını belirterek, \"Ancak, HSK\'da tamamen FETÖ ile mücadele bitmiş değil. Yeni deliller, belgelerle HSK bu yapıyla mücadeleyi sürdürüyor\" dedi.

FETÖ\'nün yüksek yargıdaki etkisini bitirmek için, 2014 yılında farklı görüşten hakim ve savcıların bir araya gelerek kurduğu YBD\'nin 2\'nci olağan genel kurulu Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu\'nda yapıldı. Olağan genel kurula, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile dernek üyesi hakim ve savcılar katıldı. Kurulda yapılan konuşmaların ardından üyeler, derneğin yetkili kurullarında yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandı.

\'FETÖ\'YE KARŞI BİR ARAYA GELEREK KURULDU\'

Dernek Başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, derneğin, yargı içerisindeki FETÖ yapılanmasına karşı, 2014 HSK seçimlerinde sağduyulu, vatanını ve milletini seven hakim ve savcıların bir araya gelerek kurduğunu belirterek, \"İlk Yargıda Birlik Platformu\'nun kurulması, yargının içerisindeki uygulamalara yapılanlara ve yargının belirli bir yapı tarafından ele geçirilmesine karşı bir dik duruş, bir kalkıştı. 2014 HSK seçimlerinde Yargıda Birlik Platformu seçimleri kazanarak başarılı oldu ve Türk hukuk siteminde yargı ve adalet sistemimizdeki dönüşüm bu şekilde başlamış oldu\" dedi.

\'FETÖ, HSK TARAFINDAN BÜYÜK ORANDA AYIKLANDI\'

FETÖ üyelerinin HSK seçimleri ile zaten yargıda deşifre olduğunu belirten Heybet, \"Özellikle bazı yargılamalarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili bunlarla ilgili adli soruşturmalar ve idari soruşturmalar başlamıştı. 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte bu deşifre olmuş yapılanmanın bu meslekten uzaklaştırılmasını HSK gerçekleştirdi. Şu anda yargının içerisindeki FETÖ yapılanması büyük bir oranda HSK tarafından ayıklandı. Ancak, HSK\'da tamamen FETÖ ile mücadele bitmiş değil. Yeni deliller, belgelerle HSK bu yapıyla mücadeleyi sürdürüyor\" diye konuştu.

\'YARGIYA GÜVENE BU YAPI ÇOK CİDDİ ZARARLAR VERDİ\'

Yargıya güven duygusuna FETÖ\'nün ciddi zararlar verdiğini belirten Heybet şunları söyledi:

\"Toparlanıyoruz. Kolay değil, sisteme yeni giren hakim ve savcılarımız ile birlikte yargı tekrar eski gücüne kavuşacak. Bir an önce bu hakim ve savcılarımızın mesleki deneyimlerinin arttırılması, eğitimlerinin tamamlanması ile yargılamanın niteliği bakımından da ciddi eksikleri giderilmiş olacak. Bu genel kurulumuzun yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Hakim ve savcılarımızın beklediği birlik beraberlik, ötekileştirmemek. Herkes vatanını, devletini seviyor. Herkes adalet duygusuyla hareket ediyor. Biz de bu çatı altında birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hakim ve savcılarımızın sesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz\"

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