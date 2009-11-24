Musa cinayetinde bir tutuklama daha

Musa Kanğ cinayetiyle ilgili olarak 1 kişi daha tutuklandı. Böylece cinayetle ilgili tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.
24 Kasım 2009 02:00
T24 - Erzurum'da 3 Kasım'da kaybolduktan sonra 9 Kasım gecesi ölü bulunan Musa Kanğ cinayetiyle ilgili olarak 1 kişi daha tutuklandı. Böylece cinayetle ilgili tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.
Cinayetle ilgili yakalanan B.E.'nin (16) sabıkalı ve tiner bağımlısı olduğu öğrenildi.
'O kişi bendim'
B.E. savcılıktaki ifadesinde güvenlik kamerasında Musa'nın yanındaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.
Olay
İlköğretim okulu 7. sınıf öğrencisi Musa Kanğ, 3 Kasım sabahı okula giderken yanına gelen 17-18 yaşlarındaki bir gençle gittikten sonra 9 Kasım'da Devlet Demir Yolları mevkiindeki metruk bir binada ölü olarak bulunmuştu.
Görgü tanıklarının teşhisi sonrası Musa'nın kuzeni S.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten adam öldürmek suçundan 12 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum H Tipi Cezaevi'ndeki çocuk bölümüne konulan S.K, herhangi bir saldırı olasılığına karşı tek kişilik koğuşta tutuluyor.
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün saat 21.00'de yaptığı operasyonda gözaltına alınan B.E. ise, psikolog eşliğinde savcı tarafından alınan ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. B.E.'nin hırsızlıktan 30'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu bildirildi.