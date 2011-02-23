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Yaşam

MUŞ'A ÇADIR VE GIDA YARDIMI MUŞ (A.A)

23 Şubat 2011 12:14

-MUŞ'A ÇADIR VE GIDA YARDIMI MUŞ (A.A) - 23.02.2011 - Türk Kızılayı Muş Şube Başkanlığı, Bulanık ilçesine çadır ve gıda yardımı gönderdi. Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Cengiz Koç, ilçede 2 ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Dünden beri artçı sarsıntıların devam ettiği ilçeye çadır ve gıda yardımı gönderdiklerini ifade eden Koç, ''Bulanık'ta 2 ekibimiz şuan görev yapıyor. Bugün itibariyle yardım malzemesi gönderdik. 60 çadır, 100 battaniye, 30 katalitik soba ve 30 koli gıda malzemesi, yerleşim birimindeki vatandaşlara dağıtılmak üzere ilçeye ulaştırıldı. Yardım malzemeleri kaymakamlık tarafından vatandaşlara dağıtılacak'' diye konuştu.

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