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Musa, boynundaki fuların patoz takılmasıyla öldü

Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'da boynundaki fularını patoza kaptırınca başı makineye sıkışan Musa Taşkın Yavuz (16), yaşamını yitirdi

15 Ağustos 2018 18:48

Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'da boynundaki fularını patoza kaptırınca başı makineye sıkışan Musa Taşkın Yavuz (16), yaşamını yitirdi.
​Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi\'nde Musa Taşkın Yavuz, patozla fındık ayıklayan babası Mehmet Yavuz\'a yardım etmeye başladı. Bu sırada Yavuz, boynundaki fuları, patoza kaptırdı. Başı patoza sıkışan Yavuz, babası tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Musa Taşkın Yavuz, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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