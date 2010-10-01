Musa Anter'in torununa 'w' engeli

T24- Diyarbakır’da, 1992 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kürt yazar Musa Anter’in Batman’da yaşayan 4 aylık torununa verilen Kürtçe ‘Asiwa’ (Ufuk) adı, ‘w’nin Türkçe alfabede yer almaması nedeniyle nüfus müdürlüğünce kabul edilmedi.



Aynı zamanda İsveç vatandaşı olan baba Dicle Anter, kızının kendisi gibi çifte vatandaş olması için yaptığı başvurunun da onaylanmadığını belirtti.



Diyarbakır’da 20 Eylül 1992 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden Musa Anter’in Batman’da yaşayan oğlu Dicle Anter, 4 ay önce doğan kız çocuğuna ‘Ufuk’ anlamına gelen Kürtçe Asiwa adını verdi. Batman Nüfus Müdürlüğü, Asiwa adında yer alan ‘w’ harfinin Türkçe alfabede yer almadığı için adı kabul etmeyerek nüfus cüzdanı vermedi.



Uzun yıllar İsveç’te kaldıktan sonra Batman’a yerleşen ve çifte vatandaşlık hakkını elde eden Dicle Anter, kızının Asiwa olan adına İsveç Konsolosu’nca onay verildiğini belirterek, bu kez Türk vatandaşlığına alınması için başvurdu. Kızı için yaptığı çifte vatandaşlık başvurusunun da kabul edilmediğini söyleyen Anter şöyle konuştu:



“W harfi Türkiye’de bir dönemler yasaktı ama şimdi değil. W harfi hemen hemen her yerde kullanılıyor. Çifte vatandaş olduğum için kızım Asiwa, İsveç vatandaşlığına geçti. Ancak bir türlü Türk vatandaşlığına geçişini yapamadık. Asiwa ismindeki ‘w’ harfine izin verilmemesine anlam veremiyorum. Asiwa’nın vatandaşlık hakkını elde etmesine kadar hukuki yollarla hakkımı sonuna kadar arayacağım.”



