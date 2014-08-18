Musa Anter'in torununa 'ihlal' cezası

Diyarbakır'da, 1992 yılında faili meçhul cinayete kurban giden Kürt yazar Musa Anter'in, Batman'da doğmasına rağmen adındaki 'W' yüzünden nüfusa kaydedilmeyen ve aynı zamanda İsveç vatandaşı olan 4 yaşındaki torunu Asiwa Anter'e, Türkiye'de yasal kalış süresini ihlal ettiği gerekçesiyle 650 lira para cezası kesildi.

Batman Belediyesi'nde çalışan ve aynı zamanda İsveç vatandaşı da olan Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, kızı Asiwa Anter ile bir ziyaret için Azerbaycan'a gitti. Anter ve kızı, Sarp Sınır Kapısı'ndan 12 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaparken, kızı Asiwa'nın ''Türkiye'de yasal kalış süresini ihlal ettiği ve oturma izni için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne başvurmadığı'' gerekçesiyle 650 lira para cezası kesilmesi üzerine şok yaşadı.

Cezaya tepki gösteren Dicle Anter, "Kızım Batman'da doğdu. Fakat, Kürtçe isimde yer alan 'W' harfi yüzünden nüfusa yazdıramadık. Bu isim için İsveç Konsolosluğu'na başvurmak zorunda kalmıştık. Aynı zamanda İsveç vatandaşlığım da var. Sarp Sınır Kapısı'nda, Asiwa'nın Türkiye'de ikametgahı olmadığı gerekçesiyle ilginç bir para cezasıyla karşılaştık" dedi.

‘Bu topraklarda doğup büyüdük’

Daha önce Habur Sınır Kapısı'ndan da giriş- çıkış yaptıklarını böyle bir sorun ile karşılaşmadıklarını belirten Dicle Anter şunları söyledi:

"Asiwa'nın Türkiye'de ikametgahı yok ve oturma izni için başvurmadığım gerekçesiyle, görevli memurlar 650 liralık para cezası kesti. Ben üzerimde para olmadığını belirtince çocuğumun Türkiye'ye giriş yapamayacağını söylediler. Aynı zamanda 10 gün içinde Yabancılar Şubesi'ne başvuracağımıza dair bizden taahhütname aldılar. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Çocuğumuza da Kürtçe 'Asiwa' ismi verdik. Hükümet bir süre önce bazı köylere Kürtçe isim verdi. 'W' harfi yüzünden Türkiye'de kızımın kaydını Nüfus Müdürlüğü'ne yapamıyoruz. Kürtçe yayınların yapıldığı bir dönemde biz halen bir harf ile uğraşıyoruz."

Diğer 4 çocuğu çifte vatandaş

Batman Belediyesi Kültür Müdürlüğünde çalışan Dicle Anter'in 5 çocuğundan 4'ü hem Türk hem İsveç vatandaşı olurken, 2010 yılında Batman'da doğan ve Asiwa adını koyduğu kızının adındaki 'W' harfinin Türkçe alfabede olmadığı gerekçesiyle nüfusa kaydedilmedi. Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, Dicle Anter'e ismi ''V'' ile yazacaklarını belirtirken, Anter de bunu kabul etmedi. İsveç vatandaşı yapılan Asiwa, nüfusa isminden dolayı kaydedilemediği için Türk vatandaşı olamadı. Baba Dicle Anter, konuyu şimdilik yargıya taşımadığını, ancak protesto eylemleri yapacaklarını söyledi.