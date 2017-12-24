Musa Anter'in oğlu KHK ile ihraç edildi

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 695 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen belediye çalışanları arasında, 25 yıl önce öldürülen Kürt aydın ve yazar Musa Anter'in oğlu Dicle Anter de yer aldı.

Söz konusu KHK ile ihraç edilen işçi ve memurların adları şöyle:

Medeni Onar, Şehmus Kalkan, Ahmet Bülent Tekik, Ahmet Özer, Ahmet Altuntaş, Mehmet Kardaş, Mehmet Nesim Turhan, Ahmet Demir, Dicle Anter, Gülseher Ege, Mehmet Akıl, Mustafa Atalay, Mazlum Yaman, Aydın Üneşi, Bülent Sonkur, Zeynep Taş ve Zeynep Özbey.