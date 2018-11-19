Musa Anter'in katil zanlısı AKP'den aday adayı oldu

Diyarbakır’da öldürülen, Kürt gazeteci-yazar Musa Anter davasında 5 yıl tutuklu kalan Hamit Yıldırım, Şırnak'ın Kumçatı Beldesi'nde AKP'den belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürülen gazeteci ve yazar Musa Anter (Apê Musa) cinayeti davasında 5 yıl tutuklu kalan ve JİTEM'ci Abdülkadir Aygan'ın cinayetin faili olarak gösterdiği Hamit Yıldırım, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediyesi Başkanlığı için AKP'den aday adayı oldu. Yıldırım'ın 3 gün önce adaylık için resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

5 yıl sonra tahliye edildi

JİTEM'ci Abdülkadir Aygan tarafından Anter cinayetinin faili olarak gösterilen Yıldırım, 29 Haziran 2012'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve 5 yıllık tutukluluk süresi dolduğu için geçtiğimiz yılın Haziran ayında tahliye edilmişti.

Aygan: Anter'i Yıldırım öldürdü

İtirafçı Aygan verdiği bir röportajda Yıldırım hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hamit Yıldırım geldiğinde heyecanlıydı. Herkes de silah vardı. Tabanca vardı üzerinde. Şırnaklı Hamit Yıldırım'a umman isimli 9 milimetrelik 14'lü bir silah verilmişti. 'Niye yanımıza getirmedin' diye sordum. O da, 'Şüphelendiler o yüzden vurmak zorunda kaldım. Vurmak zorunda kaldım' dedi."

Hamit Yıldırım’ın fotoğrafını teyit eden Aygan, "Katil bu. Cemil Işık'ın adamıydı. Şırnaklı Hamit olarak biliniyordu. Şırnak merkez Kumçatı'lı Şırnaklı Hamit Yıldırım olarak JİTEM ve Yeşil'in görevlendirdiği kişi buydu. Kesin olarak teşhis ediyorum. Cinayetten bir sene önce ve 9 sene sonra çekilen fotoğraflar aynıdır. İnce ve uzundur. O zaman gömlek giymiş ve tabancayı gömleğin altına koymuştu. Olay gecesini hatırlayınca sinirlerime hakim olamıyorum yazık ya" demişti