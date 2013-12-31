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Yaşam

Musa Anter'in hayatı beyazperdede

Kürt aydın Musa Anter'in yaşamındaki dönüm noktalarını metaforik bir dille konu alan yönetmen Aydın Orak'ın ilk uzun metraj sinema filmi 'Asasız Musa' tamamlandı

31 Aralık 2013 13:15

Aydın Orak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Asasız Musa' adlı filmin sonbaharda vizyona gireceği belirtildi.

20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da öldürülen Kürt aydın Musa Anter'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Yönetmen Aydın Orak'ın ilk uzun metrajlı filminde Anter'in üç çocuğu da rol aldı.

Kürt aydın Musa Anter'in yaşamındaki dönüm noktalarını metaforik bir dille konu alan yönetmen Aydın Orak'ın ilk uzun metraj sinema filmi "Asasız Musa" tamamlandı.

4 yıllık çalışmanın ardından Mardin merkez, Nusaybin, Akarsu ve Musa Anter'in doğduğu köy olan Zivinge'de çekilen filmde Anter'in yaşamını 10 oyuncu canlandırdı.

Turgay Tanülkü, Aydın Orak, Selamo, Murat Toprak gibi oyuncuların rol aldığı "Musa Anter" karakterine filmde Şenay Aydın eşlik etti.

Filmde Musa Anter'in çocukları Anter Anter, Rahşan Anter ve Dicle Anter de rol aldı. Geniş bir oyuncu kadrosu ile çekilen filmin sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

Filmde karakter devamlılığı oyuncularla değil, karakteri simgeleyen fötr şapka, pardösü ve tahta bavul ile sağlandı. Metafor ve imgelerle anlatılan filmde Anter'in yaşarken kullandığı nesnelere de yer verildi.

 

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