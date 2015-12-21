Musa Anter ve JİTEM ana davasında tanıklar ilk defa dinlenecek

Musa Anter ve JİTEM ana davasının altıncı duruşması bugün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada mahkeme, Başbakanlık Teftiş Kurulu eski Başkanı Kutlu Savaş, Ankara eski Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar ve MİT eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Böylece 2013 yılında açılmış davada ilk defa tanık ifadeleri alınacak.

Agos’tan Gözde Kazaz'ın haberine göre, önceki duruşmada Abdülkadir Aygan’ın (Aziz Turan) tanık olarak ifadesinin alınması talep edilmişti. Fakat İsveç’te yaşayan Aygan’ın SEGBİS sistemiyle ifadesinin alınması için İsveç makamlarına ‘tanığın ifadesinin alındığına dair rızasının olup olmadığına" dair yapılan başvurudan henüz sonuç gelmedi.

Emniyet’ten bir yıldır beklenen belge de mahkemeye ulaştı. Mahkeme, Emniyet’ten 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yılıdırım’ın ‘Hasan Tanrıkulu’ adıyla gözaltına alınıp alınmadığına dair belge istemişti. Emniyet, gözaltı işleminin olmadığına dair belge gönderdi. Mağdur avukatlarının talebiyle gözaltı işlemine dair belgeler MİT ve Jandarma Komutanlığı’na da sorulmuş, MİT’ten ‘gözaltı’ yoktur cevabı gelirken, Jandarma’da herhangi bir belge gelmemişti.

Öte yandan, mahkeme Mahmut Yıldırım'a (Yeşil) ait olduğu iddia edilen mezardan alınan DNA Mahmut Yıldırım'ın oğluyla eşleşmediğini belirtti.

Duruşma 14 Mart 2015 tarihine ertelendi

Davanın gidişatını değerlendiren müdahil avukatlardan Oya Aydın, üç tanığın dinlenmesinin önemli olacağını belirtti: “İfadeler kritik önemde. Mehmet Eymür, ‘Yeşil’in Ankara’da gözaltına alınıp sorgulandığını, MİT’e götürülüp kullanıldığını anlatacak diye tahmin ediyoruz. Kutlu Savaş, devletin en üst düzeyi tarafından alınan politik karar gereği bu cinayetlerin işlendiğini anlatacak. Orhan Taşanlar, Ankara il emniyet Müdürü olarak Yeşil’i gözaltına alan ekiptendi. Yeşil gözaltındayken Musa Anter cinayetiyle ilgili konuşmalar yapıldığını tahmin ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Gazeteci ve yazar Musa Anter, 20 Eylül 1992’de Diyarbakır’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Dava, cinayetten 11 yıl sonra, zamanaşımına 84 gün kala açıldı. 5 Temmuz 2013’te görülen ilk duruşmada korucubaşı Hamit Yıldırım, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım, Abdülkadir Aygan ve emekli albay Savaş Gevrekçi hakkında ‘Taammüden adam öldürmek, halkı isyana teşvik ve birbiri aleyhine silahlandırarak mukateleye teşvik etmek’ suçlarından yargılama başladı. Dava ‘güvenlik gerekçesiyle’ Diyarbakır’dan Ankara’ya taşındı, aynı gerekçeyle Diyarbakır’dan Ankara’ya nakledilen JİTEM Ana Davası’yla birleştirildi. JİTEM Ana Davası’nda, aralarından Musa Anter’ın katil zanlıları olan 16 sanık “cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, birden fazla kişiyi öldürmek” ten yargılanıyor.