Musa Anter ölümünün 23. yılında karanfillerle anıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 19 yıl önce öldürülen Kürt Gazeteci-Yazar Musa Anter, ölümünün 23. yılında vurulduğu yerde karanfillerle anıldı.

DİHA'nın haberine göre, Seyrantepe Semti'nde bulunan Musa Anter Anıtı önünde Özgür Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde düzenlenen anma etkinliğine, HDP Diyarbakır milletvekilleri Nursel Aydoğan, Feleknas Uca, Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ve ailesi, DBP, HDP il, ilçe yöneticileri, Fırat Dağıtım, Özgür Gündem ile Azadiya Welat gazeteleri, Dicle Haber Ajansı (DİHA) ve Gün Tv. çalışanlarının yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Anmada konuşan Özgür Gazeteciler Cemiyeti Derneği Eşbaşkanı Hakkı Boltan, "Musa Anter'in basının öncülüğünü yapan bir kişi olduğunu" belirterek, "Çözüm yaratıcısı biri olan Ape Musa, kendi hikayeleri ve yazıları ile halka yol gösteriyordu. Bizde basın olarak onun gittiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Apê Musa özgür basın bilincinin oluşmasında Kürdistan ve Türkiye'de öncü olarak görülüyor" dedi. Anmaya katılan özgür basın çalışanlarını gösteren Boltan, "Buradaki basın çalışanları o zamanın küçük generalleridir" dedi.

'Devlet hala bu kirli yöntemlerle sonuç almaya çalışıyor'

Boltan, şöyle devam etti:

"23 yıl önce katledildi ve sonuç alınmadı. Devlet hala bu kirli yöntemlerle sonuç almaya çalışıyor. Hükümet, Apê Musa'yı katletmekle basını katlettiğini zannetti. Ancak öyle olmadı. Burada, öldürüldüğü yerde katletmenin bir çözüm olmadığını görüyoruz."

'Apê Musa'nın izinde olmaya devam edeceğiz'

DTK adına konuşan Mülkiye Birtane ise, Kürt halkına yönelik saldırıların yoğun olduğu dönemler olan 1990'lı yılları hatırlatarak, o yıllarda halkın güçlü direnişi sayesinde basındaki bilincin açığa çıktığını söyledi. Birtane, "açığa çıkan bu bilince Apê Musa'nın öncülük ettiğini" ifade etti. 1990'lı yıllarda "Faili meçhul"lerle yapılan katliamları anımsatan Birtane, "Yapılan katliam ve faili meçhul cinayetlerini gerçekleştiren derin güçler bugün yine varlar ve katliamları yine yapıyorlar" diye konuştu. "Hem siyasetçiler hem de gazeteciler olarak Ape Musa'nın izinde olmaya devam edeceklerini" belirten Birtane konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz ve özgür basın çalışanları Apê Musa'nın mücadelesini devam ettireceğiz. Burada şimdi haber yapanlar 1990'lı yılların küçük generalleridir ve yine buradaki çocuklar yarın büyüyüp toplumun öncüsü olacaklar."

Öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldı

Şimşek'in konuşması ardından hayatını kaybeden basın çalışanlarının fotoğrafları ve karanfillerle Musa Anter'in öldürüldüğü yere yüründü. "Şehit namirin" ve "Özgür basın susturulamaz" sloganları atılan yürüyüşe, çok sayıda çocuğun da katılması dikkat çekti. Musa Anter'in öldürüldüğü yere gelen kitle saygı duruşunda bulundu. Ardından Anter'in öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldı.