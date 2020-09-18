Musa Anter Gazetecilik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri açıklandı. Yeni Yaşam gazetesinin düzenlediği yarışmada 5 ayrı dalda ödüller verildi

Gazeteci yazar Musa Anter’in (Apê Musa) 20 Eylül 1992’de Diyarbakır’da JİTEM tarafından öldürülmesinin ardından gazetecilik alanında verilmeye başlanan Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

Yeni Yaşam gazetesinin düzenlediği 27. Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Yarışması’nda “Türkçe Haber”, “Kürtçe Haber”, “Fotoğraf (haber fotoğrafı)”, “Karikatür” ve Gurbetelli Ersöz anısına “Kadın Haberciliği” olmak üzere beş ayrı dalda ödüller dağıtıldı.

Türkçe haber dalı

Türkçe Haber Dalı’nda Mezopotamya Ajansı Muhabiri Erdoğan Alayumat’ın “261 Cenaza kaldırıma defnedildi” başlıklı haberi ödüle layık görüldü. Alayumat, Bitlis Garzan Mezarlığı’ndan çıkarılan 261 cenazenin, İstanbul Kilyos Mezarlığı’ndaki kaldırıma gömüldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Jüri özel ödülü

Türkçe Haber Dalı Jüri Özel Ödülü, gazeteci Ercüment Akdeniz’in Evrensel Gazetesi’nde ‘“Yolcu şifresiyle mültecileri ölüme taşıdılar” başlığıyla yayınlanan haberi layık görüldü. Akdeniz, Van Gölü’nde teknenin batması sonucu onlarca mülteciye mezar olan olaya ilişkin ayrıntıları ortaya çıkaran habere imza atmıştı.

Kürtçe haber dalında iki haber ödül aldı

Bu yıl Kürtçe Haber Dalı’nda iki haber ödüle layık görüldü. Fahrettin Kılıç ve Ayşe Sürme’nin Mezopotamya Haber Ajansı’nda (MA) yayımlanan “Cenaze piştî 3 salan bi rêya PTT’ê ji malbatê re şandin” (Cenaze 3 yıl sonra aileye kargo ile gönderildi) haberi ile Medya Üren’in Jinnews’te yayınlanan “Me xwe gihaşt nameya Î.E. ya ku çawişê pispor tecawizî wê kir” (Uzman Çavuş’un tecavüz ettiği İ.E.’nin mektubuna ulaştık) başlıklı haberler, ödülleri aralarında paylaştı. Fahrettin Kılıç ve Ayşe Sürme, evladının cenazesi kargo ile annesine gönderilmesi haberi ile Medya Üren ise uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzü sonrası intihar eden İpek Er’in mektubuna ulaşarak ödüle layık görüldü.

Gurbetelli Ersöz Kadın Haberciliği Ödülü

Gurbetelli Ersöz Kadın Haberciliği dalında birincilik ödülüne, Gazete Karınca’dan Sibel Yükler’in “Polisler adeta Emine Bulut’u suçlamış” başlıklı haberi değer görüldü. Haber, kadınların şiddet, taciz, tecavüz ve öldürülme tehditlerine karşı ilk başvurdukları yer olan karakollarda yasaların uygulanması yerine polislerin cinsiyetçi ve keyfi uygulamaları nedeniyle yaşadıkları hak ihlallerini açığa çıkardı.

Jüri özel ödülü

Bu yıl birincilik ödülünün yanı sıra Mezopotamya Ajansı’ndan Arjin Dilek Öncel’in “Kızının uğradığı tecavüze tanık olan annenin şüpheli ölümü” başlıklı haberi de Gurbetelli Ersöz Kadın Haberciliği dalında Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Fotoğraf ödülü

Fotoğraf Dalı’nda iki fotoğraf ödüle layık görüldü. Gazeteci Zeynep Kuray’ın “Abluka” isimli HDP milletvekillerinin polis ablukasında bildiri dağıttığı fotoğrafı ödüle layık görülen iki fotoğraftan biri oldu. Değişik bir açıdan, mesajı yazıya gerek bırakmayacak biçimde kadrajlaması ve anti-demokratik uygulamaları göstermesi bakımından başarılı bulundu.

Zeynep Kuray

Fotoğraf Dalı’nda ödüle layık görülen diğer fotoğraf ise dokuz8HABER’den Fatoş Erdoğan’ın “Türkiye’nin Fotoğrafı” isimli ölüm orucunda yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik’in cenaze fotoğrafı oldu.

Fatoş Erdoğan

Seda Taşkın’ın “Hasankeyf” fotoğrafına ise Jüri Özel Ödülü verildi. Hasankeyf’in yok edilmesini ironik bir biçimde yansıtması, ülkede yaşanan doğa ve çevre katliamlarına gönderme yapması bakımından özel ödüle değer bulundu.

Karikatür ödülü

Karikatür Dalı’nda birincilik ödülü, Beşir Geroğlu’nun oldu. Jüri Özel Ödülü'nü de Kıymet Güven kazandı.

Yarışmanın Jüri Kurulu

Türkçe Haber: Tuğrul Eryılmaz, Candan Yıldız, Fatih Polat, Faruk Eren, İbrahim Varlı, Hüseyin Aykol

Kürtçe Haber: Mehmet Ali Ertaş, Suna Tunç, Beritan Zagros, Ramazan Ölçen, Ferit Demirel

Kadın Haberciliği: Nevin Cerav, Nişmiye Güler, Bircan Değirmenci, Çiçek Talhaoğlu, Sevda Karaca

Fotoğraf: Ramazan Öztürk, Abdurrahman Gök, Özcan Yaman, Rodi Yüzbaşı, Selmet Güler

Karikatür: Doğan Güzel, İmam Cici, Ender Özkahraman, Gülay Batur, Aslı Alpar