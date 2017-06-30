'Musa Anter' davası sanığı Hamit Yıldırım'a tahliye

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci - yazar Musa Anter'i öldürmekle suçlanan ve 2012'ten bu yana tutuklu olan sanık Hamit Yıldırım hakkında 5 yıllık tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, 1992 yılında Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Musa Anter cinayetinde tetikçi olduğu iddiasıyla “Şırnaklı Hamit” olarak anılan Hamit Yıldırım 28 Haziran 2012'de yakalandı, 2 Temmuz günü de tutuklandı.

Diyarbakır Başsavcılığı, Hamit Yıldırım'ın yanı sıra cinayeti organize ettiği gerekçesiyle Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım, emekli Albay Şafak Gevrekçi, PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan'a dava açtı. Dava Diyarbakar'daki ilk duruşmasının ardından güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledildi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yıllardır süren davada karar çıkmadı. Bu süreçte JİTEM davası da Anter dosyası ile birleştiridi.

Bu arada Ceza Muhakemesi Yasası uyarınca bir kişi terör, cinayet gibi suçlardan en fazla 5 yıl tutuklu kalabiliyordu. Hamit Yıldırım'ın 5 yıllık tutukluluk süresi 28 Haziran'da doldu. Mahkeme, aynı gün resen toplanarak azami tutuklulul süresi dolduğu gerekçesiyle Yıldırım'ın tahliyesine karar verirken, yurt dışına çıkış yasağı da koydu. Mahkeme, davanın uzun sürmesini, bazı tanık ve sanıkların yurt dışında yaşaması ve ifade için ulaşamamasını gerekçe gösterdi.