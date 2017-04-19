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Muş Valisi'nden 'silahlı fotoğraf' açıklaması

HDP Sözcüsü Baydemir, "Yurttaşlarımız silahların gölgesinde sandığa gitti" demişti

19 Nisan 2017 18:46

Muş Valisi Seddar Yavuz, Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan kişi hakkındaki soruyu yanıtladı. Yavuz, "O fotoğrafın o saatte (referandum günü) çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok. Yani kaybedince çamura yatmak denir buna açıkçası" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hasköy'e gelen Vali Seddar Yavuz, "7 Haziran’da bu ülkede baskı yoktu da şimdi mi var? Bunlar tamamıyla dış güçlere hizmet eden yaklaşımlar" görüşünü savundu.

Yani kaybedince ‘çamura yatmak’ denir buna açıkçası. Dolayısıyla Dağdibi köyüne baksınlar, ilk defa mı bu sonuç alınmış? Dağdibi köyünde geriye gidin 15 yıllık seçim sonuçlarına bakın, bütün seçim sonuçları benzerdir. Yani daha önceki seçimlerde Dağdibi köyünde irade böyle oluştu bu seçimde böyle oluştu denseydi, burada bir baskıdan bahsedilebilirdi. Oysa Yüksek Seçim Kurulunda bütün sonuçlar var. Sonuçlara baksınlar, Dağdibi köyü her zaman duruşu Hasköy gibi olan bir memleketimiz, bizim köyümüz. Dolayısıyla bu tür bahanelere sığınmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Baydemir tepki göstermişti

Dün HDP grup toplantısında konuşan Osman Baydemir, söz konusu fotoğrafın Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde çekildiğini belirterek, "Yurttaşlarımız silahların gölgesinde sandığa gitti" demişti.

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