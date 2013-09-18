Muş Valisi: Deprem sonrası 4 evde küçük çaplı hasar oluştu

Muş'ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Muş Valisi Vedat Büyükersoy, Tüten köyünde yapılan incelemede 4 evde küçük çaplı çatlaklar oluştuğu, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı tespit edildi. Kent merkezi ve ilçelerde de olumsuz bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

"Havanın yağışlı olması sebebiyle Türk Kızılayı depremin merkez üssü olan Tüten köyüne tedbir amaçlı 80 çadır, 80 mutfak ve 400 battaniye gönderdi. Vali Büyükersoy, sabah saatlerinden itibaren de köylülerin iaşe ihtiyacı olup olmadığının belirleneceğini ifade etti.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, "Deprem sonrası Muş Valiliği, Muş İl AFAD, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ve Muş İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu can ve mal kaybı olmadığı bilgisi alınmıştır. Bölgedeki deprem aktivitesi Başbakanlık AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir" açıklamasını yaptı. Bu arada, deprem sırasında büyük panik yaşayan bazı vatandaşların, geceyi arabalarında ve dışarıda geçirdiği görüldü.