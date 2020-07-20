Muş'ta kadın cinayeti: Eşinin erkek kardeşi tarafından tecavüz edilen kadını, eşi öldürdü!

Muş'ta Evli olduğu erkeğin kardeşi tarafından tecavüze uğradığını söyleyerek şikâyetçi olan Fatma Altınmakas, evli olduğu erkek Kazım Altınmakas tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan tecavüz şüphelisi S.A. ise iki gün sonra serbest bırakıldı.

Muş Malazgirt’e bağlı Gölağılı köyünde yaşayan Fatma Altınmakas, önce aile içerisinde tecavüze uğradı, ardından evli olduğu erkek tarafından katledildi. Altınmakas’ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Ağrı’nın Patnos ilçesinin Özdemir köyünde defnedildi.

Kazım Altınmakas “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailenin altı çocuğu koruma altına alındı.

Yaşanan cinayet öncesi Fatma Altınmakas’ın, 12 Temmuz’da eşi ile birlikte Malazgirt Jandarma Karakolu’na gittiği ve eşinin kardeşi S.A.’nın tecavüzüne uğradığını belirterek, şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Şikayet sonrası S.A.’nın gözaltına alındığını ve iki gün sonra serbest bırakıldığını aktaran aile, S.A.’nın serbest bırakıldığı gün Fatma Altınmakas’ın öldürüldüğünü anlattı.

Katledilen Fatma Altınmakas’ın ailesi hem tutuklanan Kazım Altınmakas hem de ailenin diğer üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. (MA)