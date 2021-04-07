Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Muşun Korkut ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muş’un Korkut ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.47’de meydana geldi. Yerin 11.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Korkut’un yanı sıra çevre ilçeler ile Bitlis’in Güroymak ilçesinde de hissedildi.



Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü olarak açıkladı. (DHA)

