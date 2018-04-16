T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muş Ovası, kırmızıya büründü

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- HAVALARIN ısınmasıyla birlikte boy gösteren laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü

16 Nisan 2018 13:06

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- HAVALARIN ısınmasıyla birlikte boy gösteren laleler, Muş Ovası\'nı kırmızıya bürüdü.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında \'Muş 1071\' ismi ile tescillenen Muş lalesi büyük ilgi görüyor.
BERCE Alparslan Tarım İşletmesi arazilerinde yetişen laleleri fotoğraflamak isteyenler Muş Ovası’na akın ediyor. Muş lalesinin bahar aylarında 15-20 gün çiçek açtığı belirtilerek, kentin sembolü haline geldiği vurgulandı. Soyunun tükenmemesi için laleyi korumak amacı ile çok daha geniş alanlara yaymak gerektiği söylendi. Birçok yerde ekonomik kazanç için lale ekimi yapılırken, Muş’ta lale doğal ortamlarda kendi yetişiyor. Bu nedenle bitkinin tescilli olmasının son derece önemli olduğu kaydedildi. Muş Ovası’nda nisan ayının son haftasında açan, Muş ili ile özdeşleşen, ekonomik bir getirisi olmayan kırmızı lalelerin ekonomiye kazandırılabilmesi için üniversite ve enstitülerin gerekli çalışmaları yapmak müteşebbislerin bu işin içerisine girmesi gerektiği belirtildi.
Muş Alparslan Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alınan çeşit özellik belgesi esas alınarak Muş lalesinin özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
“Endemik türdür. Çiçekleme dönemi yılda 2-3 haftadır. Çok yıllık otsu, bitki boyu; 23-30 santim, çiçekte kalma süresi 15-20 gün, gövde çiçek, dar eliptik, çiçek şekli; zambak, çiçek rengi; kırmızı, çiçekte lekelerin sınırlarına farklı renklenmesi; var, çiçeklenme, başlama zamanı; nisan-mayıs ayları. Toprak; yetiştiği toprakların hemen hepsinin kireçli, hafif alkali ve geniş bir iletkenlik skalasına sahip olduğu göz önünde bulundurulursa lale soğanlarının Muş ilinde hemen her toprakta yetişebilmektedir.\"
Ovada lale görmeye gelen Şehadet Sarıgül, \"Dağda kar, ovada ise laleler muhteşem görünüyor. Muş lalesinin ünü dünyaca biliniyor. Bizler gelip gördük. Bu doğal güzelliği görmek isteyenler geç kalmasın\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eser AYDINMUŞ DHA HAVALARINMuş OvasıGıda TarımHayvancılık BakanlığıBitkiselGenel MüdürlüğüMuşBERCE Alparslan TarımMuş OvasınaSoyununBirçokMuştaBuMuş OvasındaMuş AlparslanToprak;SarıgülBizler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24