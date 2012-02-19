Muş'un ovaları doğal özelliğini kaybediyor!

T24 - Muş zengin doğasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Barındırdığı çeşitlilikle Türkiye’nin en önemli doğal alanlarından olan Bulanık, Malazgirt ve Muş ovaları doğal özelliklerini hızla kaybediyor. Toy, telli turna, mezgeldek, sürmeli kızkuşu gibi nesli bölgesel ve dünya ölçeğinde tehlike altında olan birçok canlı acil önlem alınmaması halinde yok olacak.

Bulanık, Malazgirt ve Muş ovasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklayan Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Karayolu, plansız yapılaşma, sulu tarım, kaçak avcılık gibi insan kaynaklı müdahaleler nedeniyle doğal yapısını kaybetme noktasına geldiğini' belirtti.

Yılmaz: “Barındırdığı nadir canlı türleri ile dünya ölçeğinde önemli olan Muş’un ovaları ne yazık ki çok hızlı bir şekilde yok oluyor. Ovaların doğal yapısı ve ekolojik karakteri hızla yok oluyor. Bu nedenle göçmen kuşların yaşam alanlarını etkileyen, yabani bitki ve hayvan varlığının geleceğini tehdit eden faaliyetler durdurularak ovaların gelecek nesillere kalması için önlemler alınmalıdır.”

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin Muş ovalarının korunması için gerekli tüm önlemlerin acil önlem alınmasını gerekli kıldığının altını çizen Engin Yılmaz, “Bu Önemli Doğa Alanlarının yok olmasına göz yummak birçok canlıyla birlikte Anadolu’nun ve bizden sonraki kuşakların geleceğinin yok olmasına göz yummak anlamına geliyor” dedi.