Muş depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı!

Prof. Dr. Naci Görür Muş'taki 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Depremin Muş'un kuzeyinde bir bindirme fay üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, "Anlaşılan bu fay stres biriktiriyor. Fayın uzunluğu 100 km’den fazla. Yani gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Görür'ün depremin ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Arkadaşlar iyi akşamlar. Muş/Korkut-Sazlıkbaşı’nda 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Muş’un kuzeyinde, bir bindirme fayı. Bu fay üzerinde 7 Eylül’de de Korkut’ta 4.1’lik bir deprem olmuştu. Anlaşılan bu fay stres biriktiriyor. Fayın uzunluğu 100 km’den fazla. Yani gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır. Göndereceğim resimde fayı görebilirsiniz. Sazlıkbaşı hemen hemen bu fay üzerinde."

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