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Muş depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı!

16 Eylül 2020 19:19

Muş'ta yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır" dedi.

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