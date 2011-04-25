-MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİNDE ALEVİLİK DERSİ MUŞ (A.A) - 25.04.2011 - Muş Alparslan Üniversitesinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında seçmeli olarak açılan ''Alevilik'' dersi verilmeye başlandı. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamil Coşkun tarafından verilen Alevilik dersine Alevi dedeleri de gönüllü olarak katılıyor. Dersi izleyen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Nihat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alevilerin de Sünniler gibi Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e ve Allah'a inandıklarını söyledi. Aleviliğin ateizm olmadığını vurgulayan İnanç, şunları kaydetti: ''Alevilik İslam'ın bir yorumudur. Belki her anlayışta olduğu gibi Alevi camiası içerisinde de farklı düşünenler olabilir. Aleviliğin en doğru tanımı Ehlibeyt yolunda olmasıdır. Hz. Ali, Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin, anlatıldığı zaman gözleri dolmayan Müslüman var mıdır? Bu nedenle belki tarihi süreç içerisinde çeşitli gerekçelerle istismar edilen, birbirine yanlış anlatılan ve birbirinden uzaklaştıran iki camia söz konusudur. Biraz temeline indiğiniz zaman inanç ve anlayış noktasında çoğu zaman örtüşen iki anlayışı görmek mümkündür.'' Üniversite senatosunun Eğitim Fakültesi bünyesinde Alevilik dersini açmaya karar verdiğini anlatan İnanç, ''Bu dersi seçmeli ve haftada iki saat olarak açtık. Üniversitenin tüm öğrencilerinin bu dersi almasına imkan sağladık. Bu paralelde 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ikinci yarı yılında açılan Alevilik dersine 40'ın üzerinde öğrencimiz kayıt yaptırdı'' diye konuştu. Bu dersi vermekteki amaçlarının Alevilik hakkında öğrencilerin bilimsel ve daha doğru bilgilere sahip olmasını temin etmek olduğuna işaret eden İnanç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Aleviler de Sünniler gibi Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e ve Allah'a inanırlar. Alevilik ateizm değildir. Açılan dersimizi sadece bizim hocalarımızın kitabi bilgileriyle desteklemekten ziyade işin içinde olan, uygulamacısı olan Alevi dedelerini de getirerek derse katkı sağlamayı hedefledik. Bu bağlamda Varto Cemevi'nde görev yapan bir Alevi dedemizi getirdik ve 'Dedeler ve Ocaklar' dersini veriyor. Bunun Türkiye'deki topluma, ayrışmayı giderme noktasında ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.'' Daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Tunceli'de ''cem töreni''ne katıldığını anımsatan Rektör Nihat İnanç, ''Oradaki Alevi dedemizin ifade ettiği bazı sözler beni çok etkilemişti. Toplumdaki temel anlayışın yeniden sorgulanması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu'' dedi.