Mursi uzlaşma için tarafların temsil edildiği bir uzlaşma hükümeti için önerdi

Ordu'nun Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye tanıdığı 48 saatlk sürenin dolmasına saatler kala, Muhammed Mursi ulusal koalisyon hükümeti teklifini yineledi.

Guardian yazarı David Hearst, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ulusal koalisyon hükümeti önerisini yenilediğini söyledi.

Hearst, Mursi'nin açıklamasını şöyle aktardı:

"Bazı insanların Mısır halkına empoze etmeye çalıştığı bir senaryo var. Bu senaryoya Mısırlılar fikir birliği etmiyor. Bu senaryoyu kabul etmeyen kalabalık kitleler var. Kurumların inşa edilmesi sürecinde kaosa sebep olacak bu. Öyle ki kaos şimdiden başladı. Mısır'ın geçmişe döneceğini ve meşruluğunu yitireceğini düşünenler yanılıyor.

Mısır halkına meşruiyetlerini kuvvetle dayatan insanlar var. Ama bunu kabul edemez Mısır halkı; çok istedikleri özgürlük için kan feda ettiler."

'Koalisyon hükümetinin ülkedeki siyasi krizin çözümünün bir parçası olmalı'

Reuters'ın geçtiği haberde de, Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya yer veridli. Habere göre, Cumhurbaşkanlığı bir koalisyon hükümetinin ülkedeki siyasi krizin çözümünün bir parçası olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, geçen Aralık'ta kabul edilen anayasada değişiklik yapılması için ortaya konan siyasi girişimin bozulmasından da yine muhalefet partileri sorumlu tutuldu.