Muro’yu 6 günde 1 milyonu aşkın kişi izledi

“Muro-Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine” filmini izleyenlerin sayısı 6 günde 1 milyonu aştı.



Pana Film’den yapılan açıklamaya göre, “Kurtlar Vadisi” dizisinin “devrimci jargonu” ve “Nalet olsun içimdeki insan sevgisine” repliğiyle tanınan “Muro” karakterini sinema perdesine taşıyan yapım, 5 Aralıkta 235 kopyayla 350 salonda gösterime girdi.



İlk 3 günde 390 bin 573, ikinci 3 günde de yaklaşık 620 bin izleyiciye ulaşan film, birinci haftasını tamamlamadan 1 milyonu aşkın sinemaseverle buluştu.



Senaryosunu Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın yazdığı filmin yönetmenliğini Zübeyr Şaşmaz yaptı. Mustafa Üstündağ, Selim Erdoğan, Bülent Şakrak ve Evrim Alasya’nın performanslarını sergilediği filmin konusu kısaca şöyle:

“Cezaevinden çıkan Muro ile Çeto, ‘devrim’i köyden başlatmak üzere memleketlerine dönerler. İlk planları evlenip yuva kurmak, örnek birer devrimci olmaktır. Oysa köyde onları bir sürpriz beklemektedir. Muhtar, Muro ile Çeto’yu hapisteyken iki Rus kadınla evlendirmiştir. Muro ile Çeto’nun devrim ütopyasını gerçekleştirmeleri için kadınları bulup boşanmaları gerekmektedir. Bunun için İstanbul’a dönen Muro ile Çeto’nun başına gelmeyen kalmaz, çözümlemesini asla yapamayacakları bir örgütle karşı karşıya kalırlar.”

