-''MURO'' VE ARKADAŞLARININ İSYANI İZMİR (A.A) - 14.04.2011 - İzmir'de çekimleri yapılan ''İzmir Çetesi'' adlı TV dizisinin bazı oyuncu ve teknik elemanları çalışma saatlerinin fazlalığını protesto etti. ''İzmir Çetesi'' dizisinin oyuncuları Mustafa Üstündağ, İsmail Oral, ses teknisyenleri Görkem Barçın ve Özkan Coşkun ile kuaför Özgün Doğan Yalçın, Gündoğdu Meydanı'nda ''Jetonla çalışmıyoruz, biz de insanız'', ''Bu iş yerinde grev var'', ''Yerli diziler yersiz uzun'', ''Sendika istiyoruz'' yazılı dövizleri açtı. Sinemaseverlerin, daha önce canlandırdığı ''Muro'' karakteri ile tanıdığı oyuncu Mustafa Üstündağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, TV kanalı ve yapımcı firmayla sorunları olmadığını, Türkiye'de çekilen tüm dizilerin ekiplerinin aynı sorunu yaşadığını anlattı. Üstündağ, çalışma saatlerinin insani koşullara göre düzenlenmesini, devletin kendilerine sahip çıkmasını istediklerini ifade ederek şöyle konuştu: ''Dün gece başlayan çekimler saat 07.30'da bitti. Saat 14.30'da yeniden sete döneceğiz. Ve sabaha kadar çalışacağız. Çünkü bölümün cumartesi gününe kadar yetişmesi gerekiyor. Burada herkes yoğun çalışmak zorunda kalıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 20 saatlik mesai yoktur. Sendika hakkımız yok. Odamız, meslek birliğimiz, iş güvenliğimiz yok. Ayağım burkulsa ve çekimlere katılamasam, üzerimde 250-300 bin dolarlık sözleşme var. Böyle bir sorumluluğum var. Modern köleyiz biz. İşten çıkınca eve gittiğimde uyumak değil, bir çay demleyip eşimle içmek itiyorum. Çalışma şartlarımızın güvence altına alınmasını istiyoruz.'' Ses teknisyeni Görkem Barçın da çalışma saatlerinin fazlalığından şikayetçi olduklarını belirterek, ''İnsani bir şekilde çalışmıyoruz. Dizilerin 60 dakikaya düşmesini istiyoruz'' dedi. Ses kayıt ekibinden Özkan Coşkun ise dizinin yayınlandığı kanal ve yapımcı ile bir sorunları olmadığını, devletin kendilerine sahip çıkıp haklarını korumasını istediğini bildirdi. Yağışa rağmen meydanda 2 saatten fazla kalan dizi çalışanları basın açıklamasının ardından dağıldı.