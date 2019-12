Muro Vadi'yi kurtlara bıraktı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin beğenilen karakteri Muro'yu canlandıran Mustafa Üstündağ ve Çeto (Şefik Onatoğlu) yeni yayın döneminin ikinci bölümünde diziden ayrıldı.



Kurtlar Vadisi Pusu'da terör örgütünün metropol sorumlusu olarak tanıdığımız Muro, gerek ideolojik farklılaşmalardan, gerekse dış güçlerce kullanılmasından dolayı örgütle ayrışmıştı.



Kendi dünyasındaki “İdeal Devrim Ütopyası” için bağımsız çalışmaya karar veren Muro, “İçindeki insan sevgisine sürekli nalet” etmiş ve bir dönem sağ kolu Çeto, stajyer devrimci Yıldırım ile dizinin vazgeçilmez karakterlerinden olmuştu.



Ancak kimi çevrelerce Muro, sempatik tavırları ile izleyiciye terör örgütünü "hoş göstermeye" çalıştığı iddiasıyla tepkilere neden olmuş ve bir an önce "ölmesi" gerektiği yorumlarında bulunulmuştu.



Sinema filmi beyaz perdede de boy gösteren Muro, Yıldırım'ın geçen sezon Cevat Akarsu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmasının ardından Çeto ile başbaşa kalmıştı.



İşte ne olduysa dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde oldu ve dizinin senaristleri bu ikilinin ipini çekti.



Muro'nun ölümü



Cevat Akarsu'nun bindikleri minibüse benzin dökerek havaya uçurmasının ardından Polat Alemdar ve arkadaşları ile denize atlayan Muro, yüzme bilmediği için Abdülhey'in sayesinde kurtulmuş ancak Çeto boğularak can vermişti.



Çeto'nun ölümüne üzülen Muro ise intikam ateşi ile örgüte bomba düzeneği sağlayan bir militanın kapısını çaldı.



Canlı bomba olarak Cevat Akarsu'yu öldürme planı yapan Muro, bomba düzeneğini Akarsu adına çalışan bir militan tarafından hazırlandığından habersizdi.



Akarsu'nun aracının önüne atlayarak bombayı ateşlemeye çalışan Muro, başarılı olamayınca nasıl bir oyuna geldiğini bir süre sonra anlayacaktı.



Akarsu'nun evinde elleri bağlı halde bekleyen Muro, bombayı aktif hale getirmek için gelen kişinin üzerine bombayı yerleştiren örgüt militanı olduğunu görünce şaşırdı.



Şırınga ile enjekte edilen ilaç sayesinde CIA'in üst düzey sorumlusu Aron Feller'in belirlediği bir asker çayevine getirilen Muro, Akarsu'nun adamlarınca içeriye oturtuldu.



Ve bir kaç dakika sonra onlarca Mehmetçik'in çay içtiği mekandan uzaklaşan Feller, uzaktan kumanda ile Muro'nun üzerindeki bombayı patlattı.



Ve böylece Kurtlar Vadisi'ndeki "Muro" efsanesi sona erdi.