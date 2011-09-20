'Müritlerimin cinsel isteklerini karşılamak zorundayım'

T24 - Bursa’da, kendisini tarikat şeyhi olarak tanıtan ve dergahına gelenlere, cennet vaat ederek kandırıp cinsel ilişkiye girdiği iddiası ile tutuklanan 47 yaşındaki Uğur Korunmaz’ın yargılanmasına başlandı.



Milliyet gazetsinde yer alan haberde, Korunmaz çıktığı duruşmada, "Müritlerim, benden zaman zaman cinsel ilişkiye girmemizi isterdi. Ben de bunu, onların istekleri doğrultusunda yerine getiriyordum. Müridimin bu talebini reddetme gibi bir durumum olamaz" dedi.

Hakkında ’Nitelikli cinsel saldırı’, ’Tarikat kurmak ve baş mevkiinde olmak’ gibi suçlardan toplam 341 yıl 6 ay hapis cezası istenen Uğur Korunmaz, Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. ’Çocuk ve hayvan pornosu içeren CD’leri sakladığı’ iddialarını kabul etmeyen evli ve 2 çocuk babası Korunmaz, kendisini bir tarikatın mürşidi olarak tanıttı. Müritleriyle kendi istekleriyle ’Badelenme’ adını verdiği oral seks dahi yaptığını söyleyen Korunmaz şunları söyledi:

"Bunların tamamı tarikatın gerektirdiği bir usul ve çabadır. Tarikata girerken bunların hiç birinden bahsedilmez. Uzun süreli sohbetler sonunda cinsel içerikli konular kendiliğinden oluşur. Müride ibadet için verilen ve adına ’virt’ denilen zikir içeren sözler belirli süre tekrar edilir. Ve bunu yapan kişi kendiliğinden cezbedilerek gelir. Benden badelenme ya da cinsel ilişki talep eder. Bunları kabul etmemem gibi bir tercihim olamaz. Çünkü ben de, bağlı olduğum tarikatın ölen lideri H.B. tarafından 2005 yılında badelendim. Ölümünden sonra da pir oldum" diye konuştu.





17 kişiden 14'ü şikayetçi olmadı



Duruşmaya katılan 17 kişiden sadece 3’ü Uğur Korunmaz’dan şikayetçi olurken 14’ü ise şikayetçi olmadıklarını belirtti. Müşteki olarak mahkemeye çağrılan erkekler A.R.Ç. ve M.S., yaptıkları badeleme sonucu doktorların çare bulamadığı felç hastalıklarının geçtiğini, bu nedenle Uğur Korunmaz’dan şikayetçi olmadıklarını söyledi.





’Eşimin ısrarlarıyla derhaga gittim'



Uğur Korunmaz ile 3 yıl önce bir arkadaşının aracılığı ile tanıştığını söyleyen A.Ş.’nin eşi B.Ş. de şunları anlattı: Eşim, 3 yıl boyunca benim de dergaha gitmemi istedi. Hocanın beni çağırdığını söyledi. Eşimin ısrarları üzerine, çocuğum ortada kalmasın, yuvam dağılmasın diye kendimi ateşe attım ve dergaha gittim. Korunmaz, bir yıl kadar sonra beni sır odasına kabul edip, badelenmem gerektiğini söyledi. Anlatırken midem bulandı. Sonra bana okuyup üflediği suyu içirdi. Suyu içtikten sonra hareketlerimi kontrol edemez hale geldim ve hocanın istediğini yapmak zorunda kaldım. Hem badelendim, hem cinsel ilişkiye girdim. Ancak, daha sonra eşim ve ben, bunun sapkınlık olduğunu anlayıp dergahtan ayrıldık. Bizi kandıran bu adamdan şikayetçiyim.

Mahkeme heyeti dinlenmeyen diğer müştekilerinin ifadesinin alınması için duruşmayı Kasım ayına ertelerken sanığın tahliye istemini ise kabul etmedi.









