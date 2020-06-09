Muriqi giderse Puscas gelecek

Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'i sattığı taktirde Reading forması giyen George Puscas'ı kadroya dahil edeceği ileri sürüldü.

Romanya basınında çıkan habere göre Fenerbahçe'nin hem Puscas'ın menajeriyle hem de Reading kulübüyle irtibata geçtiği 4.5 milyon Euro olan bonservis için pazarlık yapıldığı iddia edildi.

Puscas'ın maaşında bir miktar iyileştirme teklifi yapıldığı da haberin ayrıntıları arasında yer aldı. Fener yönetiminin Vedat'ın durumunun kesinleşmesi için zaman istediği de ifade edildi.

11 maçta 5 golü var

24 yaşında ve 1,88 boyunda olan Puscas, Rumen futbolunda en çok ön plana çıkan isim olarak dikkat çekti. 11 kez Romanya Milli Takım forması giyen Puscas, bu maçlarda 5 gol attı.