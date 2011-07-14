Müridiyleyle sevişen şeyhin zikir görüntüleri

T24- "Dergah" adını verdiği eve gelenlere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan evli 2 çocuk babası Uğur K. (47)'nın zikir görüntüleri ortaya çıktı.



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Bursa'da kendisini bir tarikatın lideri olarak tanıtıp, 'Dergah' adını verdiği eve gelenlere cennete gideceklerini vaad ederek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan evli 2 çocuk babası Uğur K. (47)'nın bir sosyal paylaşım sitesinden yayınlanan zikir görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde başında sarık, elinde tespih ve bir elinde de sürekli yüzünü, ellerini ve burnunu sildiği havlu olan sahte tarikat lideri, mürit olarak adlandırdığı kişilere sözde fetvalar veriyor. Sahte tarikat liderinin "Aşk olmadan meşk olmaz. "Seven seveni zikreder" sözleri ise dikkat çekiyor.

Bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde merkez Yıldırım ilçesindeki 'Dergah' denilen eve baskın düzenlemiş ve evde bulunan ve gözaltına alınan bazı kişilerin, kendisini tarikat lideri olarak tanıtan Uğur K. ile cennete girmelerine şahitlik edeceği iddiasıyla oral seks yaptıklarını ve ilişkiye girdikleri ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlatan ve 19 kişinin ifadesini alan polis, bazı evli çiftlerin de dergaha geldiklerini ve Uğur K. ile ayrı ayrı cinsel ilişkiye girdiklerini, yaşadıklarından dolayı ruh sağlıklarının bozulduğunu saptamıştı. Uğur K.'nın bu işi 2003 yılından itibaren sürdürdüğünü, müritlerini çeşitli semt ve evlere çağırdığını ortaya çıkaran polis, evde yaptığı aramada ise çok sayıda çocuk ve hayvan pornosu CD'leri ele geçirmiş ve Uğur K.'yı gözaltına almıştı. Evinde 'Sır odası' adını verdiği bölümde ziyaretine gelen kadın ve erkeklerle kendi istekleri ile ilişkiye girdiğini belirten Uğur K. "Kadın erkek hiçbir müridimle zorla cinsel ilişkiye girmedim. Daha önce müridim olan kişiler beni şikayet etmiş olabilir. Zikir esnasında cezbelenen kişi sır odama gelir. Ben hiçbir şey yapmam. Onlar kendileri gelip kucağıma oturur. Benim tarikat lideri olarak sır odasına gelen müridime cinsel ilişkiye giremeyeceğimi söyleme gibi bir lüksüm olamaz. Ben cezbelenen müridimle ilişkiye girmezsem, mürit zikir durumundan dolayı yanmaya başlar. Gücü kalmaz ve delirir" şeklinde ifade vermişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Uğur K.'nın sağ kolu olduğu öne sürülen Mesut K. (42) ile Uğur K.'ya iş arkadaşını, nişanlısını ve annesini götürdüğü öne sürülen Ahmet C. (28) 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Tekke ve Zaviyeler Kanunu'na muhalefet', 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları depolamak', 'Fuhuşa aracılık etmek' suçlarından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konmuştu. Sahte tarikat liderinin, 'Gavsül Azam Hasaneynil Hüdaverdi K.S Hazretlerinin yetiştirdiği zamanın Gavsül Azamı Hasan Uğur Kırklari K.S Hazretleri...' adı altında bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan 2003 yılına ait zikir görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre bin 500 üyesi bulunan sosyal paylaşım sitesindeki sayfanın son olaylardan sonra 22'ye düştüğü belirlenirken, görüntülerde başında sarık, elinde tespih ve bir elinde de sürekli yüzünü, ellerini ve burnunu sildiği havlu olan sahte tarikat lideri, mürit olarak adlandırdığı kişilere sözde fetvalar veriyor. Sahte tarikat liderinin "Aşk olmadan meşk olmaz. Seven seveni zikreder" sözleri ise dikkat çekiyor. Zikir yapılan salonda, yanında Türk Bayrağı'nın bulunduğu bir koltukta oturan Uğur K., zikir sırasında kendinden geçen kişileri büyük bir dikkatle izlediği görüntülerde, küçük yaşta çocuklarda bulunuyor.