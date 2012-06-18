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Dünya

Murdoch 3 yıl içinde 1900 gazeteciyi işten çıkaracak

Murdoch'un sahibi olduğu FairFax şirketi üç yıl içinde 1900 gazeteciyi işten çıkaracak

18 Haziran 2012 19:09

Avustralyalı dünya medya devi Murdoch'un sahibi olduğu FairFax şirketi bünyesindeki gazetelerde tenkisata gidiyor. Kıta genelinde bir çok yayın kuruluşu olan Fairfax üç yıl içinde 1900 gazeteciyi işten çıkaracak.

Sydney Morning Herald, The Age gibi gazetelerin de boyutları değişecek, tabloide dönüşecek.  İnternet medyasına daha ağırlık verme kararı olan kuruluş, iki büyük matbaasını da kapatacak.

Gazeteci ve akademisyen Margaret Simon durumu, "Yazılı basının internet medyasının yükselişine bağışıklığı yoktu" sözleri ile yorumladı.

Simon, gazete okuma alışkanlığı olan okuyucu sayısında büyük düşüş yaşanacağını, yeni medyanın geleceği ve sürdürülebilirliği konusunda kesin şeylerin söylenemeyeceğini belirtti.

Bu arada Fairfax'ın sermaya ortaklarından, dünyanın en zengin kadını ünvanını alan Gina Rinehart'ın yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

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