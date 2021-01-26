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Murda'ya, klibinde Tarkan'ın kafasını kullanmasına tepki: Kaldırın ya da dava açarız

26 Ocak 2021 11:36

Rapçi Murda'nın  'Napıyon Lan' adlı şarkısı için çektiği klibin bir bölümünde kendi görüntüsü üzerine Tarkan'ın kafasını koymasına Tarkan'ın ekibinden tepki geldi. Murda ile iletişime geçen Tarkan'ın ekibi, "Ya klibi kaldıracaksınız ya da size dava açacağız" dedi.

Murda, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak "Napıyon Lan" adlı bir single hazırlamış, şarkıda Felemenkçe "Ik doe nu Tarkan-dingen in m'n eigen land" (Şimdi kendi ülkemde Tarkan gibi iş yapıyorum) sözlerine yer vermişti.

Hazırlanan klipteki bir sahnede de Murda'nın görüntüsünün üzerine Tarkan'ın yüzü monte edildi. Ancak o birkaç saniyelik görüntü sorun yarattı. Murda, Tarkan'ın ekibinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve klibi yayından kaldırmasını istediklerini açıkladı.

 

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