Murda’dan hapis cezasına tepki: Gençlere, sanatçılara yazık

Murda olarak bilinen rapçi Mehmet Önder Doğan, hakkında verilen hapis cezasına tepki göstererek, “Yazık, gençlere, sanatçılara yazık. Özgürce sanatı yapmak isteyen herkese yazık” dedi.

‘Murda’ sahne ismini kullanan rapçi Mehmet Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği iddiasıyla hakkında verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasına tepki gösterdi.

Instagram hesabından açıklama yayınlayan Doğan, çok sayıda şarkısı bulunduğunu ve bunun milyonlarca kişi tarafından dinlendiğini ifade ederek, “Hakim demek ki bu yazdığım şarkılar nedeniyle kızımın dört yıl iki ay babasız büyümesine değer buluyor, ailemin bensiz kalmasına değer buluyor. Bunu hiçbir zaman anlayamayacağım, hak da veremeyeceğim. Yazık, gençlere, sanatçılara yazık. Özgürce sanatı yapmak isteyen herkese yazık.” diye konuştu.