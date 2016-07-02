Muratpaşa'ya bir ayda 4 büyük ikramiye çıktı

Süper Loto çekilişinde 6 milyon 468 bin lira kazanan talihlinin Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bayiden kuponunu yatırdığı belirlendi. Bu ikramiye ile birlikte son bir ayda dördüncü büyük ikramiyenin çıktığı belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, talihlinin kuponu oynadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elvan Büfe'nin sahibi Mevlüt Pancar, talihlinin büyük olasılıkla sanayi esnafı olduğunu söyledi. Büfesinin sanayi sitesi içinde bulunduğuna ve şans oyunları oynayan kişilerin yüzde 90'ının sanayi esnafı olduğuna dikkati çeken Pancar, kendilerine henüz bir dönüş olmadığını söyledi.

Talihliden bir beklentisi bulunmadığını belirten Pancar, "Büfeme gelip teşekkür edeceğini bile düşünmüyorum. 1979'dan bu yana Milli Piyango bayisiyim. Bütün ikramiyeleri dağıttım ama şimdiye kadar hiçbir arkadaş yeniden büfeme gelmedi. Şanslı bir bayiyim ve şanslı bir ilçede işletmecilik yapıyorum. Muratpaşa ilçesi Türkiye'nin en şanslı ilçelerinden biri. Son bir ayda 4 büyük ikramiye bu ilçeye çıktı." dedi.

Pancar, son bir ayda ilçeden oynanan kuponlara 4 büyük ikramiye çıktığını duyan bazı vatandaşların şans oyunu oynamak için Muratpaşa'daki bayileri tercih etmeye başladığını ifade etti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce son bir ayda yapılan şans oyunu çekilişlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesine 4 kez büyük ikramiye isabet etti. 1, 15 ve 22 Haziran'da yapılan Şans Topu çekilişi ile 30 Haziran'da yapılan Süper Loto çekilişlerinde büyük ikramiye bu ilçedeki bayilerden oyun oynayan vatandaşlara çıktı.