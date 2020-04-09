Muratpaşa Belediyesi’nin aşevi bağış hesabı da kapatıldı

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge sonrası ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştıran Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin aşevi bağış hesabı kapatıldı.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'ne de Koronavirüs'le mücadele için yapılan bağışların önü kesilmiş; İBB'nin banka hesaplarına bloke konmuştu. Cuhmuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “İnsanlara şuraya bağışla demeye gerek yok, isteyen güvendiği yere bağış yapsın” dedi.

Bağış almanın hukuki bir engel taşımadığını belirten Ümit Uysal, “Mülki idareden gelen genelgeyle hesabı kapatmamızı istediler, biz de kapattık. Bağış yapanlara da bağışlarını geri ileterek durumu açıkladık. Aşevi hebası üzerinden bağış alınması hukuki bir engel taşımıyor. Neye bağış yapıldığı belli. Ama biz genelge kesin ve kati olduğu için soruşturmayla uğraşmamak için kapattık. Ama bu genelge mevcut hukuk kurallarına aykırı”dedi.