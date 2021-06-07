Muratoğlu: Nişasta bazlı şeker üretiminde dünya lideri Cargill ile ahbap çavuş ilişkisini sürdürenler kim?

Nişasta bazlı şekerlerin kotası yüzde 100 artırılarak, yüzde 2.5’dan yüzde 5’e çıkarıldı. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu bugünkü yazısında söz konusu duruma ilişkin olarak, "Bu zehrin ülkeye girişini, yayılmasını sağlayanlar kim? Ya nişasta bazlı şeker üretiminde dünya lideri Cargill ile ahbap çavuş ilişkisini sürdürenler?" sorularını gündeme getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut bu konuda, 'Hepsini açık edeceğim, bana yardım edin' diyordu… 'Beni öldürürler' deyip şeker bazlı nişasta lobisinden korktuğunu dile getiriyordu. Hey nişastacılar buraya bakın! Yiğit'i bırakın beni alın. Açıklıyorum" diyen Muratoğlu, "Türkiye'de üreten beş şirket var. Cargill, Amylum, Tat nişasta, Pendik Nişasta, Sunar Mısır… Beni öldürün, dokunmayın yiğidime…" diye devam etti.

Yazısının devamında Türkiye'nin kotasını yüzde 100 artırdığı nişasta bazlı şekerin zararlarından bahseden Muratoğlu, "Sigara onun yanında hafif kalır" dedi.

"Neden şeker yerine nişasta bazlı şurup gibi şey kullanılıyor?" sorusunu da irdeleyen Muratoğlu, "Nedeni basit, şurup gibi şey, şekerin 250'de 1 fiyatına mal oluyor. İnanılmaz bir kâr marjı var. Haliyle para bütün kapıları açıyor. Acaba kim bu lobinin arkasında duruyor? Niçin şeker fabrikaları üç kuruşa satıldıktan sonra çoğu kapandı veya kapasite düşürdü sanıyorsunuz! Ölmeniz kimsenin umurunda değil de ondan!" ifadelerini kullandı.

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