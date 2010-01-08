Murathan Mungan'dan 19. şiir kitabı

T24-Murathan Mungan'ın on dokuzuncu şiir kitabı olan 'İkinci Hayvan' Metis'ten çıktı. Kitapta Mungan'ın 68 şiiri yer alıyor.



'



PAS ÇEKİRDEĞİ'



Nicedir paslanmış bir suskunluk gıcırdıyor aramızda

yetersizliğin kemirdiği sokaklara

dağılan öteki yüzümüzle

bazı acılar gibi sıradan

gönderilmemiş pullar gibi kendi halinde

katlanıp ve karışıp giden... ''

Mungan'ın on dokuzuncu şiir kitabı olan 'İkinci Hayvan'da 68 şiir yer alıyor. Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, kitapta yer alan ilk şiir 1 Ocak 1999 tarihli.On yıllık emeğin ürünü olan bu kitapta Mungan'ın, daha önce hiçbir dergide yayımlanmamış şiirler yer alıyor.

Mungan'ın yeni kitabındaki şiirlerinden ikisi, daha önce tek baskılık özel bir toplama kitap olarak Aralık 1999'ta yayımlanan 'Doğduğum Yüzyıla Veda' içinde, 4 tanesi 2000 yılında yayımlanan 13+1 kutusu içinde tek baskılık özel bir toplama kitap olan 'Fazladan Bir Kitap' içinde ve 15 tanesi 2005 yılında yayımlanan tek baskılık 'Elli Parça' kitabı içinde yer almıştı. Diğer 47 şiir ise ilk kez bu kitapla birlikte okur karşısına çıkıyor.

Kitapta yer alan şiirlerden bazıları: Aynalı Kültür Aydınger, Sentetik Elyaf, Kendilik Hali, Kurgulu Bebek, Silikon Sessizliği, Patent, Teknik, Pvc, Karton Gece, Venüs, Buz, Yabancının Uçurtması, Borges Varoşu, Bira, Pas Çekirdeği, Tam İsabet, Anarşistlerin Valsi, Örümceğin Eteklerinde, İki Renkli Sessizlik, Insomnia, Açlık, Doruk, Ejderlerin Diliyle, A Harfi, Pembe Örümcek, Kara Star, Para, Bir Oy, Örümceğin Stratejisi, İnsanlık Platosu, Çağını Arayan Tekerleme

Yeni Işık Kapak tasarımı Emre Çıkınoğlu'na ait olan 'İkinci Hayvan' ,Metis Kitap etiketiyle kitapçılarda yerini aldı.