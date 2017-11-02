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Murathan Mungan: Aklım, kalbim, ahlakım ve adalet duygumla Osman Kavala'ya kefilim

Kavala, 2 haftalık gözaltı süresinin ardından dün tutuklandı

02 Kasım 2017 11:01

Yazar Murathan Mungan, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 haftadır gözaltında tutulduktan sonra dün tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında, "Aklım, kalbim, ahlakım ve adalet duygumla Osman Kavala'ya kefilim" dedi.

Mungan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Beni tanıyıp Osman Kavala'yı tanımayanlar için: Aklım, kalbim, hayat tecrübem, ahlakım, vicdanım, hakkaniyet ve adalet duygumla ona kefilim."

Kavala, Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısı için gittiği Gaziantep'ten İstanbul'a döndüğü sırada ( 18 Ekim 2017) Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, ifadesini aldığı Kavala'yı ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçları yöneltti. 

 

 

 

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