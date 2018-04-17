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Spor

Muratbey Uşak'ta Hamilton ile yollar ayrıldı

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 yenilginin ardından Galatasaray'ı mağlup ederek kümede kalmak için biraz olsun umutlanan Muratbey Uşak'ta maç öncesi disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Jordan Hamilton'la yoll

17 Nisan 2018 14:56

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 8 yenilginin ardından Galatasaray\'ı mağlup ederek kümede kalmak için biraz olsun umutlanan Muratbey Uşak\'ta maç öncesi disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Jordan Hamilton\'la yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Hamilton, İsrail ekiplerinden Hapoel Holon\'la anlaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, sezon içinde Dorsey ve Miller gibi isimlerle de vedalaşmıştı.
\"50 BİN TL CEZA GELDİ\"
Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Uşak\'a 8 Nisan\'da oynanan Gaziantep Basketbol maçının ardından kulübün resmi internet sitesinde hakemlerle ilgili yapılan açıklamalar nedeniyle 50 bin TL ceza verdi. Muratbey Uşak, ligde haftanın son maçında Demir İnşaat Büyükçekmece\'nin Darüşşafaka\'yı yenmesiyle son 5 hafta öncesi kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisinde kaldı.

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