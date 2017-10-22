Muratbey Uşak'ta Dorsey gitti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon ilk galibiyetini evinde Darüşşafaka\'yı 84-80 yenerek alan Muratbey Uşak\'ta guard Darrin Dorsey, takımdan ayrıldı. Kırmızılı-siyahlılarda istediği süreyi bulamayan ABD\'li oyuncunun geçen hafta kendisine talip olan Fransız ekibi Chalon\'la anlaştığı öğrenildi. Uşak, yabancı guard transferi yapacak. Çapraz bağlarından sakatlanan Miles ise kurmayların yolları ayırma teklifini kabul etmedi. Muratbey Uşak\'ta Miles ve Solomon\'un tedavileri sürüyor.

Darüşşafaka karşısında ihtiyaç duydukları bir galibiyet aldıklarını belirten başantrenör Ozan Bulkaz, \"Lige kötü başlayıp sakatlıklar yüzünden zor günler geçirdik. Böyle bir sonuca ihtiyacımız vardı. Oyuncularım insanüstü gayret gösterdi ve galibiyeti hak etti. Şu anda herkes doğru yolda olduğumuzu gördü. Tabii ki sporda işler yolunda gitmediğinde bazı kötü sesler çıkacak, biz bunlara takılmıyoruz. Gerekli cevabı sahada verdik. Kazanmayı sürdürmek istiyoruz\" dedi.